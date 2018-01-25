«Путин вернул Россию к жизни»: Лановой не сомневается в выборе россиян

Москва, 25 января. Народный артист СССР, актер театра и кино Василий Лановой уверен, что россияне обязательно пойдут на выборы президента России, несмотря на призывы об их бойкоте.

Лановой отметил, что за последние 17 лет в России многое изменилось к лучшему, благодаря чему у россиян появилась уверенность в будущем. Легендарный актер также добавил, что главная заслуга в возрождении страны принадлежит действующему президенту Владимиру Путину.

«Я не сомневаюсь, что россияне пойдут на выборы президента, несмотря на призывы некоторых несистемных оппозиционеров бойкотировать выборы. Я думаю, что любой человек в нашей стране сегодня понимает, что единственный реальный кандидат – это Владимир Путин. Он вернул Россию к жизни, и я убежден, что большинство россиян проголосуют именно за него. Ни секунды в этом не сомневаюсь», — сказал Лановой в комментарии изданию «Народные новости».

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне избирательный штаб Владимира Путина сообщил о завершении формирования региональных предвыборных штабов. В общей сложности в регионах РФ было открыто 85 штабов.