Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставке модернизированных Ту-160М

Казань, 25 января. Министерство обороны России и ПАО «Туполев» в присутствии президента России Владимира Путина подписали договор о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.

Контракт был подписан во время торжественной церемонии на Казанском авиационном заводе. Военное ведомство представлял замминистра обороны Юрий Борисов, а ПАО «Туполев» — глава Юрий Слюсарь.

Стороны подписали контакт о поставках 10 модернизированных Ту-160М. Общая стоимость договора составила около 160 миллиардов рублей.

Президент России подчеркнул, что это позволит полностью загрузить предприятие до 2027 года.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова оценил полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», передает Ura.Ru.