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Россия
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Россия
Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставке модернизированных Ту-160М
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    Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставке модернизированных Ту-160М

    16:19  25 Января 2018
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    Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставке модернизированных Ту-160М

    Казань, 25 января. Министерство обороны России и ПАО «Туполев» в присутствии президента России Владимира Путина подписали договор о поставках модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.

    Контракт был подписан во время торжественной церемонии на Казанском авиационном заводе. Военное ведомство представлял замминистра обороны Юрий Борисов, а ПАО «Туполев» — глава Юрий Слюсарь.

    Стороны подписали контакт о поставках 10 модернизированных Ту-160М. Общая стоимость договора составила около 160 миллиардов рублей. 

    Президент России подчеркнул, что это позволит полностью загрузить предприятие до 2027 года.

    Минобороны РФ и «Туполев» договорились о поставке модернизированных Ту-160М

    Ранее президент России Владимир Путин во время визита на Казанский авиационный завод имени Горбунова оценил полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», передает Ura.Ru.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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