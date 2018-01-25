18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Украина
Я не Цицерон: Кличко оправдался за свое косноязычие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Я не Цицерон: Кличко оправдался за свое косноязычие

    16:37  25 Января 2018
    791

    Я не Цицерон: Кличко оправдался за свое косноязычие

    Давос, 25 января. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обвинения в косноязычии. Отметим, что заявления мжра украинской столицы неоднократно становились поводами для шуток со стороны журналистов. Так, в эфире украинского телеканала политик произнес фразу, мгновенно ставшую его «визитной карточкой»: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».

    В ходе проведения Всемирного экономического форума в Давосе Владимир и Виталий Кличко провели дискуссию на тему «Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя и общественного деятеля». Братьям Кличко вручили награду за «Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире».

    «Мы оба — и я, и Владимир, ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, уже не спортивной, деятельности. И меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю», — сказал мэр Киева.

    С заявлением Кличко можно также ознакомиться на его странице в социальной сети Facebook.

    Впоследствии братья Кличко также появились на украинском завтраке в Давосе, где обсудили проблемы и вызовы для Украины в контексте форума «Создание совместного будущего в изменяющемся мире».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #кличко
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

      18:02 25 Января 2018 204
      Читать
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7078

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5375

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21170

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39964

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5043
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      877
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      674
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2460
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      502