Я не Цицерон: Кличко оправдался за свое косноязычие

Давос, 25 января. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал обвинения в косноязычии. Отметим, что заявления мжра украинской столицы неоднократно становились поводами для шуток со стороны журналистов. Так, в эфире украинского телеканала политик произнес фразу, мгновенно ставшую его «визитной карточкой»: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».

В ходе проведения Всемирного экономического форума в Давосе Владимир и Виталий Кличко провели дискуссию на тему «Каким образом спорт формирует личность будущего политика, предпринимателя и общественного деятеля». Братьям Кличко вручили награду за «Успешное многолетнее продвижение положительного образа Украины в мире».

«Мы оба — и я, и Владимир, ежедневно преодолеваем вызовы в своей работе, в своей нынешней, уже не спортивной, деятельности. И меня могут обвинять, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но, мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю», — сказал мэр Киева.

С заявлением Кличко можно также ознакомиться на его странице в социальной сети Facebook.

Впоследствии братья Кличко также появились на украинском завтраке в Давосе, где обсудили проблемы и вызовы для Украины в контексте форума «Создание совместного будущего в изменяющемся мире».