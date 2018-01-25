Слово не воробей: спорные цитаты коммуниста-олигарха Грудинина. Инфографика

В выборах президента-2018 от парламентской КПРФ будет участвовать бизнесмен Павел Грудинин. Узнаваемость на федеральном уровне у политика не слишком высока, а многие предложения его программы «20 шагов», по оценкам экспертного сообщества, спорны.

Например, он планирует национализировать отдельные отрасли, или, как он сам выразился, «базовые отрасли экономики»: речь идет о нефте- и газодобывающих компаниях, металлургических предприятиях, авиационной и тяжелой промышленности. При этом Грудинин не оговаривает, на каких условиях будет проводиться национализация. Если он планирует изымать предприятия у их владельцев безвозмездно, то такие действия де-факто можно будет приравнять к рэкету. Это может даже закончиться гражданской войной, считает публицист, кандидат экономических наук Алексей Гордеев. В том же случае, если кандидат от КПРФ хочет «национализировать» данные отрасли экономики на возмездной основе, неясно, откуда в бюджете возьмутся такие колоссальные суммы, чтобы выкупить активы.

Кроме того, Павел Грудинин продемонстрировал отсутствие элементарных знаний в такой важнейшей отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство. Кандидат от компартии заявил о том, что капитальный ремонт является «принудительным побором», хотя в действительности уплата взносов является необходимым условием для того, чтобы поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии.

Что касается предложений Грудинина по «модернизации» ЖКХ, эксперт Общественной палаты Кировской области, член Ассоциации юристов России и руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев раскритиковал их и назвал популизмом. По словам эксперта, действующей законодательной базы достаточно для того, чтобы эффективно регулировать эту сферу.

Также кандидат от компартии запомнился весьма спорными высказываниями, в том числе на тему санкций, экономики и господдержки сельскохозяйственных предприятий.

Для примера, он заявил, что те агрохолдинги, которые сегодня получают помощь от государства, на самом деле выводят эти деньги в оффшоры. Любопытно, что при этом сам Павел Грудинин является сторонником оффшоров, по его словам, компании уходят под юрисдикцию других стран, поскольку опасаются за свою собственность.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Каргинов на эти заявления Грудинина справедливо заметил, что, во-первых, государство тщательно контролирует каждый рубль, выделенный в рамках помощи аграриям, а во-вторых, хранить деньги за рубежом сегодня достаточно рискованно — кипрский кризис это наглядно продемонстрировал.

Грудинин высказывался по поводу запрета на ввоз иностранных лекарств в Россию. По его мнению, введение эмбарго равнозначно борьбе самому с собой.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин на это напомнил Грудинину, что в России производятся прекрасные лекарственные препараты, многие из которых экспортируются в другие страны. Позицию Грудинина парламентарий назвал «не совсем аргументированной».

Критиковал кандидат от КПРФ и налоговые каникулы. По его мнению, налоговый мораторий ведет к тому, что субъекты недополучают деньги. Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева удивилась такому замечанию и отметила, что Грудинин, видимо, плохо понимает, чем бизнес отличается от бюджета. Народная избранница напомнила, что сэкономленные деньги бизнес может направить на модернизацию производства, а в будущем это — те дополнительные поступления в бюджет, но многократно увеличенные.