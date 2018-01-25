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Слово не воробей: спорные цитаты коммуниста-олигарха Грудинина. Инфографика
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    Слово не воробей: спорные цитаты коммуниста-олигарха Грудинина. Инфографика

    16:40  25 Января 2018
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    Слово не воробей: спорные цитаты коммуниста-олигарха Грудинина. Инфографика

    В выборах президента-2018 от парламентской КПРФ будет участвовать бизнесмен Павел Грудинин. Узнаваемость на федеральном уровне у политика не слишком высока, а многие предложения его программы «20 шагов», по оценкам экспертного сообщества, спорны.

    Например, он планирует национализировать отдельные отрасли, или, как он сам выразился, «базовые отрасли экономики»: речь идет о нефте- и газодобывающих компаниях, металлургических предприятиях, авиационной и тяжелой промышленности. При этом Грудинин не оговаривает, на каких условиях будет проводиться национализация. Если он планирует изымать предприятия у их владельцев безвозмездно, то такие действия де-факто можно будет приравнять к рэкету. Это может даже закончиться гражданской войной, считает публицист, кандидат экономических наук Алексей Гордеев. В том же случае, если кандидат от КПРФ хочет «национализировать» данные отрасли экономики на возмездной основе, неясно, откуда в бюджете возьмутся такие колоссальные суммы, чтобы выкупить активы.

    Кроме того, Павел Грудинин продемонстрировал отсутствие элементарных знаний в такой важнейшей отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство. Кандидат от компартии заявил о том, что капитальный ремонт является «принудительным побором», хотя в действительности уплата взносов является необходимым условием для того, чтобы поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии.

    Что касается предложений Грудинина по «модернизации» ЖКХ, эксперт Общественной палаты Кировской области, член Ассоциации юристов России и руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев раскритиковал их и назвал популизмом. По словам эксперта, действующей законодательной базы достаточно для того, чтобы эффективно регулировать эту сферу.

    Также кандидат от компартии запомнился весьма спорными высказываниями, в том числе на тему санкций, экономики и господдержки сельскохозяйственных предприятий.

    Для примера, он заявил, что те агрохолдинги, которые сегодня получают помощь от государства, на самом деле выводят эти деньги в оффшоры. Любопытно, что при этом сам Павел Грудинин является сторонником оффшоров, по его словам, компании уходят под юрисдикцию других стран, поскольку опасаются за свою собственность.

    Слово не воробей: спорные цитаты коммуниста-олигарха Грудинина. Инфографика

    Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Каргинов на эти заявления Грудинина справедливо заметил, что, во-первых, государство тщательно контролирует каждый рубль, выделенный в рамках помощи аграриям, а во-вторых, хранить деньги за рубежом сегодня достаточно рискованно — кипрский кризис это наглядно продемонстрировал.

    Грудинин высказывался по поводу запрета на ввоз иностранных лекарств в Россию. По его мнению, введение эмбарго равнозначно борьбе самому с собой.

    Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин на это напомнил Грудинину, что в России производятся прекрасные лекарственные препараты, многие из которых экспортируются в другие страны. Позицию Грудинина парламентарий назвал «не совсем аргументированной».

    Критиковал кандидат от КПРФ и налоговые каникулы. По его мнению, налоговый мораторий ведет к тому, что субъекты недополучают деньги. Первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева удивилась такому замечанию и отметила, что Грудинин, видимо, плохо понимает, чем бизнес отличается от бюджета. Народная избранница напомнила, что сэкономленные деньги бизнес может направить на модернизацию производства, а в будущем это — те дополнительные поступления в бюджет, но многократно увеличенные.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #кпрф #выборы-2018 #грудинин #налоговая политика
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