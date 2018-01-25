Сирия сегодня: турки не смогли продвинуться в Африне, МИД РФ обвинил США в попытках расколоть САР

Сирия, 25 января. Курды утверждают, что турецким военным не удалось продвинуться в сирийском Африне. Российский МИД обвинил США в попытках расколоть Сирию. Лавров посетит конгресс нацдиалога в Сочи. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Турки увязли в сирийском Африне

У Турции нет реального военного прогресса в сирийском Африне, заявил официальный представитель «Сирийских демократических сил» (SDF) Редур Хелил.

«Наши силы оказывают ожесточенное сопротивление, наши люди демонстрируют великую стойкость», — отметил Хелил.

В свою очередь командование турецкой армии сообщило, что их войска продвинулись вглубь Африна приблизительно на 5 километров. При этом генштаб регулярно сообщает об уничтожении множества объектов курдских военизированных формирований.

Напомним, 20 января генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в регионе Африн. В минувшее воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции на севере САР. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Официальный Дамаск решительно осудил действия Анкары, назвав Африн неотъемлемой частью Сирии.

США пытаются расколоть Сирию

Стратегия США направлена на расчленение Сирийской арабской республики, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны», — отметила Захарова.

Напомним, во время своего выступления в Стэнфордском университете госсекретарь США Рекс Тиллерсон сделал ряд заявлений по Сирии. В частности он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Европейский союз, а также региональные партнеры США не будут оказывать помощь в восстановлении подконтрольных сирийскому президенту Башару Асаду районов. Кроме того он призвал другие страны оказывать экономическое давление на главу САР.

При этом Тиллерсон сообщил, что Вашингтон сосредоточится на стабилизации и политическом урегулировании в ближневосточной стране и одной из его целей будет уменьшение влияния Ирана в регионе.

Лавров посетит конгресс нацдиалога в Сочи

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров примет участие в работе конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, проведение конгресса запланировано в Сочи на 29 и 30 января. МИД РФ пригласил к участию порядка 1600 представителей сирийского общества, кроме того, в качестве наблюдателей приглашены члены ООН, страны-постоянные члены СБ ООН, а также Египет, Иордания, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Казахстан.