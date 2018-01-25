Захарова рассказала об участии курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 25 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что на данный момент участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи подтвердили большое число представителей курдских политических сил, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Есть большое количество представителей курдов, что уже приняли заявки, оно пропорционально, их количество достаточно репрезентативно, — сказала она, отвечая на вопрос, будут ли участвовать курды в Конгрессе. — Это вопрос не наших амбициозных целей, это вопрос, готовы люди использовать свой шанс. Мы делаем это не из любви к красивым мероприятиям. Мы даем шанс».

Ранее Захарова сообщила, что не менее 1600 сирийцев получили приглашение на Конгресс нацдиалога.

Напомним, что Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи состоится 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что подобная встреча позволит ускорить прогресс Женевских переговоров.