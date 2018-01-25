18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Новороссия
Шли-шли и не дошли: боец ДНР рассказал, как 25 ополченцев остановили 1500 солдат ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шли-шли и не дошли: боец ДНР рассказал, как 25 ополченцев остановили 1500 солдат ВСУ

    16:25  25 Января 2018
    744

    Шли-шли и не дошли: боец ДНР рассказал, как 25 ополченцев остановили 1500 солдат ВСУ

    Донецк, 25 января. Двадцать пять бойцов Донецкой народной республики зимой 2015 года во время военных действий на трассе Дебальцево — Углегорск сумели остановить масштабный прорыв Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный армии ДНР с позывным Тихий.

    «Мы перекрывали трассу с Дебальцево на Углегорск, и в тот момент предложили ВСУ оставить всю технику и просто уйти пешком, то есть без оружия — без ничего. Мы бы их выпустили без проблем, но как у нас обычно бывает, никто никого не захотел слушать», — вспоминает ополченец.

    Ситуация сдвинулась с мертвой точки 16-17 февраля, когда киевские солдаты попытались прорваться на танках, рассказал боец, добавив, что военные ДНР по команде заняли определенную высоту.

    Шли-шли и не дошли: боец ДНР рассказал, как 25 ополченцев остановили 1500 солдат ВСУ

    «Учитывая, что украинские военные пошли с броней и пытались на обе стороны от трассы прорываться, соответственно, прорывы были и в нашу сторону. 16 февраля три украинские колонны шли-шли, но не дошли, были уничтожены нашими ребятами», — вспоминает военный.

    В течение двух суток четырьмя танками и взводом (25 человек — Прим.ред.) было ликвидировано 1500 человек из ВСУ, как утверждает ополченец.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против заявивших об отделении ДНР и ЛНР после военного переворота на Украине в феврале того же года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

      18:02 25 Января 2018 204
      Читать
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7078

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5375

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21170

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39964

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5043
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      877
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      674
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2460
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      502