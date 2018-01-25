Шли-шли и не дошли: боец ДНР рассказал, как 25 ополченцев остановили 1500 солдат ВСУ

Донецк, 25 января. Двадцать пять бойцов Донецкой народной республики зимой 2015 года во время военных действий на трассе Дебальцево — Углегорск сумели остановить масштабный прорыв Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный армии ДНР с позывным Тихий.

«Мы перекрывали трассу с Дебальцево на Углегорск, и в тот момент предложили ВСУ оставить всю технику и просто уйти пешком, то есть без оружия — без ничего. Мы бы их выпустили без проблем, но как у нас обычно бывает, никто никого не захотел слушать», — вспоминает ополченец.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки 16-17 февраля, когда киевские солдаты попытались прорваться на танках, рассказал боец, добавив, что военные ДНР по команде заняли определенную высоту.

«Учитывая, что украинские военные пошли с броней и пытались на обе стороны от трассы прорываться, соответственно, прорывы были и в нашу сторону. 16 февраля три украинские колонны шли-шли, но не дошли, были уничтожены нашими ребятами», — вспоминает военный.

В течение двух суток четырьмя танками и взводом (25 человек — Прим.ред.) было ликвидировано 1500 человек из ВСУ, как утверждает ополченец.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали боевую операцию против заявивших об отделении ДНР и ЛНР после военного переворота на Украине в феврале того же года.