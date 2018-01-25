Путин: Благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой и устремленной в будущее

Казань, 25 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря студенчеству Россия всегда остается молодой и устремленной в будущее. Об этом глава государства сообщил на всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед».

«Я поздравляю вас, тех, кто собрался сегодня здесь, и всех студентов России, всех ваших наставников, преподавателей. Желаю вам, разумеется, успехов в учебе и в будущей вашей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее, успехов вам», — сказал Путин.

Стоит отметить, что сегодня в Казани стартовал двухдневный всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед!», участие в котором принимают более пяти тысяч студентов из 38 субъектов РФ. В рамках мероприятия молодые люди получают возможность обменяться опытом и использовать приобретенные навыки для развития своего вуза. Дискуссии проходят по шести направлениям: спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, IT и киберспорт, медиа и СМИ.

Владимир Путин прибыл в столицу Татарстана из Уфы, где минувшим вечером он провел совещание по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения в оборонно-промышленном комплексе.