Анкара, 25 января. В министерстве иностранных дел Турции считают, что между Анкарой и Вашингтоном нет доверия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не сдерживают своих обещаний по курдским «Отрядам народной самообороны», которые ранее были даны Анкаре.

«Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме YPG», — подчеркнул министр иностранных дел.

Глава МИД считает, что необходимо повысить уровень доверия между Анкарой и Вашингтоном для того, чтобы приступить к обсуждению деталей по созданию зоны безопасности на севере Сирии.

Ранее сообщалось, что операция «Оливковая ветвь» на севере Алеппо началась после провокации США, которые планировали создать «пограничные силы безопасности» из состава курдских вооруженных группировок в непосредственной близости от Турции.