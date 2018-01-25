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Общество
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Россия
Грудинина раскритиковали за идею отказа от ТОР: России нужно развитие, а не стагнация
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    Грудинина раскритиковали за идею отказа от ТОР: России нужно развитие, а не стагнация

    15:58  25 Января 2018  /обновлено: 16:19  25 Января 2018
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    Грудинина раскритиковали за отказ от ТОР: России нужно развитие, а не стагнация

    Москва, 25 января. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что стране следует отказаться от ТОР, поскольку такая практика якобы может привести к потере территорий. Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод опроверг это мнение.

    Грудинин заявил, что создание ТОР «ставит интересы олигархических групп, иностранцев, выше интересов России». Он предположил, что из-за такой политики страна может потерять свои территории.

    Холод  раскритиковал заявление Грудинина и отметил, что территории опережающего развития позволяют некоторым регионам активно набирать темпы в экономике. Он напомнил, что это международная практика, которая отлично себя зарекомендовала.

    «ТОРы создаются не только для поддержки того или иного субъекта, а для поддержки всей экономики страны в целом, — приводит слова эксперта «Экономика сегодня». — Да, там установлены особые правила, но это правила не «иностранные», их задача — сделать зону привлекательной для инвестиций».

    Грудинина раскритиковали за отказ от ТОР: России нужно развитие, а не стагнация

    Холод добавил, что регионы России развиваются не равномерно. В качестве примера он привел Дальний Восток, который «нуждается в акселерации развития».

    «С тезисом, что из-за ТОРов мы потеряем наши земли, я не согласен, — заметил он. — Если мы все правильно сделаем, то почему же мы потеряем?»

    Доктор экономических наук добавил, что Россия хочет видеть на Дальнем Востоке развитие, а не стагнацию, к которой приведет отказ от ТОР.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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