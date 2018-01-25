Лавров примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии — Захарова

Москва, 25 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом в четверг заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Планируется участие в работе форума Сергея Лаврова. Детальную программу и мероприятия, в которых он примет участие, мы сообщим дополнительно», — передает ее слова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи состоится 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что подобная встреча позволит ускорить прогресс Женевских переговоров.

На конгресс приглашены основные политически силы Сирии, представители разных конфессий и народностей, а также сотрудники ООН и других международных организаций, которые должны будут исполнить роль наблюдателей.

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