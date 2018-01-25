«Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов

Казань, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!» в Казани. Так, российский лидер призвал новое поколение студентов не бояться ошибок и всегда искать возможность решить их.

Обращаясь к студентам, Путин обратил внимание на наличие у них больших преимуществ в отличие от тех, кто рос в предыдущие годы. Российская молодежь, по его словам, может свободно создавать новые технологии, новое искусство, новую музыку, новую моду, новые смыслы, при этом не думая ни о чем.

Российский лидер порекомендовал студентам проще относиться к ошибкам, не бояться их и в любом случае искать возможность преодолеть их и выйти на нужные решения, передает РИА Новости.

«И тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением», — заключил Путин.

Напомним, ранее Владимир Владимирович заявил, что спорт и общение с настроенными на результат людьми заряжают его и помогают оставаться в хорошей физической форме.