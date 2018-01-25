Выборы президента России 2018: штаб Путина готовит митинг-концерт

Москва, 25 января. Пресс-секретарь избирательного штата президента России Владимира Путина Андрей Кондрашов сообщил о грядущем митинге-концерте, который пройдет в рамках предвыборной кампании Путина.

«Митинг-концерт пройдет в начале февраля в Москве... Ведется активная подготовка мероприятия»,— цитирует его слова агентство РИА Новости.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава страны Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.