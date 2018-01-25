США взяли курс на расчленение Сирии — Захарова

Москва, 25 января. Власти США взяли курс на расчленение Сирии, заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который объявил, что США не будут помогать восстанавливать районы Сирии, подконтрольные официальному Дамаску.

«Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны», — отметила Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ уверена, что США будут всеми силами добиваться снижения влияния Ирана в Сирии.

Напомним, что ранее Тиллерсон выступил в Стэндфордском университете. В ходе своего выступления он заявил, что США не станут восстанавливать подконтрольные Дамаску районы Сирии, и призвал остальные страны усилить давление на президента САР Башара Асада. Примечательно, что на Женевских переговорах вопрос об отставке Асада не рассматривается, однако США по-прежнему ставит главным условием смену власти в Сирии.