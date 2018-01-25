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Политика
Выборы сохраняют структуру государства — Эдгард Запашный
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    Выборы сохраняют структуру государства — Эдгард Запашный

    15:39  25 Января 2018
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    Выборы сохраняют структуру государства — Эдгард Запашный

    Выборы президента России сохраняют структуру государства, направляют его по правильному пути развития, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский цирковой артист, директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

    «Раньше мы уже были доверенными лицами президента и в связи с новыми выборами нам предложили вновь поучаствовать в этом действии. Мы, конечно же, не могли отказаться, потому что для нас с братом это большая честь. Мы искренне поддерживаем нашего президента на протяжении многих лет, плотно взаимодействуем с ним, встречаемся и беседуем. Я лично убедился в порядочности Путина, в его желании сделать страну лучше. Мы все можем увидеть, как благодаря его работе изменилась Россия, отношение к ней», — говорит Запашный.

    По словам собеседника ФАН, с Российской Федерацией начали считаться, ее стали признавать мощным игроком на геополитической карте мира. И это признание происходило даже тогда, когда фактическим гегемоном являлись США.

    Выборы 18 марта 2018 года

    «Мы поддерживаем Путина, желаем ему удачи в выборах. При этом, я призываю всех россиян прийти на выборы 18 марта. Еще со своего совершеннолетия я не пропустил ни одного голосования. Считаю это действие одним из самых важных политических мероприятий в нашей стране. Более того, я убежден в том, что сейчас выборы проходят честно, так как необходимо действительно знать общую картину для всех кандидатов, кто с каким рейтингом. Участие граждан в выборах — это долг каждого, и он должен быть исполнен. А вообще, выборы сохраняют структуру государства и определяют, в какую сторону Россия будет двигаться дальше. Для меня, очевидно, что надо голосовать за Путина как за гаранта безопасности и стабильности россиян», — заключил Эдгард Запашный.

    Выборы президента Российской Федерации состояться 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в избирательном процессе как самовыдвиженец. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #путин #россия #выборы-2018
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