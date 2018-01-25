Путин раскрыл секрет хорошей физической формы

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин заявил, что спорт и общение с настроенными на результат людьми заряжают его и помогают оставаться в хорошей физической форме.

«Общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки», — заявил Путин, отвечая на вопрос рабочего о том, как ему удается оставаться в хорошей форме.

Президент добавил, что у него нет никаких отдельных методов сохранения хорошего здоровья. Путин напомнил, что постоянно занимается физическими нагрузками.

Ранее сообщалось, что Путин встретится со студентами в Казани в Татьянин день. Также по случаю праздника в четверг, 25 января, глава государства поучаствует во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!».