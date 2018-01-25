Захарова: 1600 сирийцев получат приглашения на Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 25 января. Не менее 1600 сирийцев получили приглашение на конгресс нацдиалога САР, который состоится в Сочи 29-30 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Приглашения были направлены и продолжают направляться сирийским участникам, порядка 1600 человек такие приглашения получат», — отметила она.

Дипломат добавила, что организаторы конгресса пригласили представителей ООН и ряда других международных организаций принять участие в мероприятии.

Напомним, что инициатива проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Он полагает, что данный формат позволит ускорить мирный процесс в Женеве. На конгресс приглашены представители основных политических сил Сирии, разных конфессий и народностей. Одним из пунктов обсуждения станет формирование новой сирийской конституции.

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