Римский клуб и Давос-2018: «глобализм 2.0» без России невозможен

Тема нынешнего Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе сформулирована как «Создание общего будущего в разрозненном мире». В прошлом году гости ВЭФ-2017 обсуждали «Чуткое и ответственное руководство». Как говорится, почувствуйте разницу.

«Лицом к лицу лица не увидать — большое видится на расстояньи». Похоже, это самое «большое» все-таки случилось в мире в 2017 году, но до сих пор остается незамеченным, не увиденным нами. Но кое-кто, имеющий в распоряжении «бинокли» или даже «телескопы» исторических смыслов, этот еще не видимый для нас объект уже видит, причем достаточно отчетливо, — и намерен воспользоваться таким преимуществом.

Год назад, выступая в Давосе накануне инаугурации Дональда Трампа, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая перехватить явно выпавшее из рук «империи доллара» после избрания 45-го президента США знамя глобализма. Но его выход на авансцену мировая политическая и финансово-экономическая элита проигнорировала, ответной положительной реакции с ее стороны не последовало.

Пекин как претендент на «чуткое и ответственное руководство» современным миром «не прошел», Вашингтон подал в отставку, которая до сих пор окончательно не утверждена, — в противном случае нынешнему «хозяину Белого дома» не пришлось бы столкнуться с настолько диким и беспрецедентным для американской политики противодействием со стороны так называемого Deep State («глубинного государства»).

Возможно, если бы глобалистскому «коллективному Западу» за это год удалось каким-то образом: военным, политическим или финансовым, — «сломать» Россию, то судьба Дональда Трампа оказалась бы куда более плачевной. Но Владимир Путин не только не дал на это ни малейшего шанса, но и убедил в отсутствии таких шансов на обозримую перспективу.

В конце концов, похоже, где-то «там» было принято решение перейти от «империи доллара» с центром, локализованным в США, к принципиально иной, сетевой структуре, свидетельством чего стала нашумевшая публикация в конце 2017 года нового доклада Римского клуба «Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet», основные идеи которого полностью перекликаются с темой нынешнего Давосского форума.

Это еще раз подчеркивает, что мы имеем дело не с «суперпозицией случайных событий», а с новым вектором мирового развития. Что у Римского клуба на уме, то у Давосского форума на языке — глобализм, который мы знали в период 1987–2017 годов, мертв. Да здравствует глобализм?

Именно эти мотивы «новой эры» открыто или подспудно прозвучали в выступлениях премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Франции Эммануэля Макрона, бундесканцлерин Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и ряда других основных спикеров форума. И если доклад Римского клуба обозначил новое направление движение человеческой цивилизации, то на ВЭФ-2018 уже приступили к обсуждению «дорожной карты» по этому маршруту.

А что же Россия?

На 29 января, как известно, намечена официальная презентация доклада Конгрессу США, подготовленного американским министерством финансов (глава — Стивен Мнучин из финансовой корпорации Goldman Sachs) и посвященного активам тех людей из ближайшего окружения российского президента, которые (и активы, и люди) после этого могут быть подвергнуты санкциям со стороны официального Вашингтона.

Согласно различным «вбросам» с американской стороны, число таких «отверженных» может составить от 40 до 400 человек. И понятно, что Давосский форум — последняя по времени публичная площадка, на которой можно хоть как-то скорректировать это количество.

Понятно и то, что отъехавшая в Швейцарию российская делегация, в которой, паче чаяния, не оказалось ни Алексея Кудрина (бывший «дважды лучший министр финансов», видимо, решил не вписываться в такого рода переговоры, «взяв больничный»), ни главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, не могла не заняться этой проблемой.

Это косвенно подтверждают уже сделанные в Давосе заявления ее неформального главы, вице-премьера РФ Аркадия Дворковича: о том, что в России сейчас нет никаких «олигархов», а есть социально ответственные бизнесмены, и о том, что представители США всячески уклоняются от встреч с представителями российской делегации.

«С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно, да они и не идут на диалог… Думаю, что им нечего и сказать», — заявил Дворкович по итогам первых двух дней форума.

Со своей стороны, расшифровал происходящее и глава ВТБ Андрей Костин: «Я думаю, что они (американцы. — авт.) хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них».

Возможно, ситуация каким-то образом определится после намеченного на 26 января выступления на ВЭФ-2018 Трампа, который получил от Конгресса временное финансирование работы своей администрации до 8 февраля. В пользу возможности такого развития событий свидетельствует и тот факт, что после состоявшейся в ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева его личной беседы с президентом США в течение десяти дней не только были разморожены арестованные было счета суверенного Национального фонда Казахстана, но и подтверждена их принципиальная неприкосновенность.

Не исключено, что «давосская миссия Дворковича», который не исключил возможности встречи с кем-либо из представителей американской делегации, включая даже Трампа («Я не президент России. Я не в том положении, чтобы просить о встрече с господином Трампом, но я готов к контактам», — заявил вице-премьер), является своего рода продолжением «миссии Назарбаева». Поскольку сейчас уже понятно, что без участия России переход от «глобализма 1.0» в виде «империи доллара» к «глобализму 2.0» — возможно, в виде «сетевой империи криптовалют» — окажется невозможным.