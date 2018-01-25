18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
ПАСЕ потребовала от Киева пересмотреть закон о «деоккупации Донбасса»
Россия
Выборы-2018: Госдума пригласит наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и ОДКБ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: Госдума пригласит наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и ОДКБ

    15:34  25 Января 2018
    81

    Выборы-2018: Госдума пригласит наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и ОДКБ

    Москва, 25 января. Государственная дума пригласит для участия в выборах-2018 наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, а также Союза России и Белоруссии, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий обратил внимание, что Госдума пригласит наблюдателей из международных парламентских ассамблей, как это было рекомендовано Центральной избирательной комиссией России. 

    «Мы приглашаем на выборы президента наблюдателей от международных организаций — ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ и Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии», — перечислил глава комитета.

    Слуцкий добавил, что наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены для мониторинга на выборах президента России.

    «Как и на выборы в Госдуму в 2016 году», — напомнил он.

    Выборы-2018: Госдума пригласит наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и ОДКБ

    Выборы президента России состоятся 18 марта текущего года. Действующий глава страны Владимир Путин ранее заявил о своем участии в них в качестве самовыдвиженца. Штаб Путина собрал уже более 1,6 миллиона голосов в поддержку кандидата вместо необходимых 300 тысяч.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #обсе #госдума #наблюдатели #слуцкий #пасе #одкб #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов

      15:50 25 Января 2018 102
      Читать
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку
      9:51
      Сегодня

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6988

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5331

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21132

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39899

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5003
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      628
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      574
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2170
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      467