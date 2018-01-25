Выборы-2018: Госдума пригласит наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ и ОДКБ

Москва, 25 января. Государственная дума пригласит для участия в выборах-2018 наблюдателей от парламентских ассамблей ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, а также Союза России и Белоруссии, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий обратил внимание, что Госдума пригласит наблюдателей из международных парламентских ассамблей, как это было рекомендовано Центральной избирательной комиссией России.

«Мы приглашаем на выборы президента наблюдателей от международных организаций — ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ и Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии», — перечислил глава комитета.

Слуцкий добавил, что наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены для мониторинга на выборах президента России.

«Как и на выборы в Госдуму в 2016 году», — напомнил он.

Выборы президента России состоятся 18 марта текущего года. Действующий глава страны Владимир Путин ранее заявил о своем участии в них в качестве самовыдвиженца. Штаб Путина собрал уже более 1,6 миллиона голосов в поддержку кандидата вместо необходимых 300 тысяч.