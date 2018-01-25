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Общество
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«Человечество нам должно»: Прилепин ответил евродепутату, забывшей, кто освободил Освенцим
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    «Человечество нам должно»: Прилепин ответил евродепутату, забывшей, кто освободил Освенцим

    15:42  25 Января 2018  /обновлено: 16:14  25 Января 2018
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    «Человечество нам должно»: Прилепин ответил евродепутату, забывшей, кто освободил Освенцим

    Захар Прилепин объяснил, почему в Европе умаляют вклад СССР в освобождение Освенцима. По мнению писателя, европейцам выгодно нивелировать заслуги русских в победе над фашизмом.

    В эфире программы «Время покажет» на Первом канале обсуждали, как вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс, выступая на Дне памяти Холокоста, заявила, что «27 января 1945 года нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау был освобожден силами союзных войск».

    По мнению Захара Прилепина, Мейрид Макгиннесс не упомянула советские войска, говоря об освобождении Освенцима, намеренно.

    «Если ввести Россию в этот колоссальный контекст, окажется, что Россия спасла ни много, ни мало — человечество. Да, при помощи союзных войск, но мы приняли на себя основной удар, спасли человечество. И человечество, по сути, нам должно, хотя мы с него долг не требуем. Но оно нам должно, и в силу этого любые вещи, которые сегодня предпринимает Европа — что на Олимпиаде, что на Украине, что санкции — учитывая этот долг, им было бы сложно. Им долг этот надо как-то затереть, нивелировать. Тогда будет проще подличать, проще вводить двойные стандарты, делать вид, что мы недочеловеки, когда они про это забывают. Но я не верю, что можно такое колоссальное деяние в истории человечества ни с точки зрения социальной, ни с точки зрения религиозной, затереть, оно все равно будет прорываться», — сказал Прилепин.

    Польский журналист Томаш Мацейчук вступился за Макгиннесс, отметив, что союзные войска — это в том числе и Красная армия.

    «Мы все вместе воевали против нацистов», — сказал поляк.

    Однако политолог Дмитрий Абзалов, возглавляющий Центр стратегических коммуникаций, назвал слова польского журналиста проявлением двойных стандартов европейцев, которые с одной стороны осуждают Холокост, а с другой — жмут руки украинским националистам.

    «Как в Европарламенте могут уживаться позиции по Украине и Холокосту? Как туда можно было пригласить украинскую делегацию, у которой отдельные официальные праздники не разделяют общего подхода к Холокосту? — возмутился Абзалов. — Если вы приняли позицию, то вы должны быть последовательны во всем. Все националистические группировки должны быть запрещены. Им нельзя жать руки, с ними нельзя вести переговоры».

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
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    #захар прилепин #холокост #томаш мацейчук #дмитрий абзалов #мейрид макгиннесс
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