Расследование Мюллера по «российскому вмешательству» рушится под тяжестью лжи и ненависти — Duran

Расследование прокурора Роберта Мюллера, целью которого было выяснение обстоятельств предполагаемого «сговора» с Россией в ходе президентской кампании Дональда Трампа и имевшего целью положить конец его президентству, похоже, причиняет больше вреда тем, кто его инициировал. Речь идет о сотрудниках предвыборного штаба Хиллари Клинтон и о всей Демократической партии США, пишет политолог Серафим Ханиш (Seraphim Hanisch) (Пенсильвания, США).

Статья Ханиша «Почему расследование Мюллера по «вмешательству» России в выборы рушится под тяжестью лжи и ненависти» (Why Mueller probe and Russiagate are collapsing under weight of their own lies and hatred) опубликовано 24 января изданием The Duran. Федеральное агентство новостей предлагает перевод этого материала.

Пока раскрылись лишь факты массовой коррупции и предвзятости в самом Федеральном бюро расследований (ФБР) и в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ). Так, из сообщений, которые отправляли друг другу агенты Питер Стжок и Лиза Пейдж, стало известно, что Питер знает, что вся идея о сговоре — бред.

«Мы оба знаем, что шансов ноль. Если бы я думал, что это возможно, я бы в этом участвовал. Я не решаюсь отчасти потому, что чувствую, что там ничего такого нет», — писал Стжок.

Агент имел в виду расследование спецпрокурора Мюллера, которое началось 17 мая, за два дня до того, как Стжок отправил это письмо.

Результаты расследования показывают, как работает власть демократов и так называемое «глубинное государство Обамы», то есть основной аппарат, которой оставил после себя 44-й президент США Барак Обама, чтобы все сохранилось так, как было при нем.

Если расследование Мюллера что-то и докажет, то только то, что что-то в президенте Трампе и его консерватизме очень злит многих людей, находящихся у власти. Причем злит до такой степени, что они начинают вести себя иррационально. Эти люди готовы лгать, клеветать и даже убивать, лишь бы удержать все, что имеют.

Президента Трампа часто обвиняют во лжи. И это правда. Такие громкие его заявления, как «крупнейшее снижение налогов за всю историю» можно анализировать и даже дискредитировать. Но, если сопоставить его заявления с реальностью, то получается вот что: ставки подоходного налога для американцев немного снизились, а возвращение американских корпораций из-за рубежа в США дало дополнительные поступления в казну и перспективы трудоустройства для сотен тысяч американских граждан. Таким образом, формулировка заявления Трампа может быть ложной, но суть обычно правдива и позитивна.

Для сравнения, создаваемые вокруг его имени ложные обвинения и махинации — это просто подлость, движимая исключительно завистью и злостью. Нападки на администрацию Трампа не несут ничего хорошего, не вдохновляют и не дают надежду. Такое чувство, будто вся гниль в людях усугубляется позитивными изменениями.

Противники Трампа просто не могут допустить мысль о позитивных переменах при нынешнем президенте, и это что-то из разряда психологии. Гнев по отношению к Трампу является эмоциональными и не связан с разногласиями по поводу политики — по крайней мере, внутренней политики. Ненавистники Трампа просто не могут принять факт, что этот человек находится у власти. Враги Трампа даже не знают, почему злятся на него. Но они очень на него злятся. Хотя не только внутренняя, но и внешняя политика США, кажется, движима чем угодно, но не прагматизмом.

Расследование Мюллера тоже указывает на это обстоятельство. Между тем, расследовать нужно факты и законность. Но то, что открывается, — это состояние души Америки.