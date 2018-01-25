Выборы президента: режиссер Мирошниченко объяснил, почему стал доверенным лицом Путина

Москва, 25 января. Известный советский и российский режиссер Сергей Мирошниченко объяснил, почему он решил стать доверенным лицом действующего президента России Владимира Путина, который идет на мартовские выборы-2018.

Он напомнил, что впервые встретился с главой российского государства в 1999 году, когда Путин еще был исполняющим обязанности президента РФ и шел на свой первый избирательный срок.

Режиссер отметил, что «его отношение к Путину вполне сформировалось», пишет «Экономика сегодня».

«Я видел, как этот человек становился все сильнее с каждым годом, как он делал себя серьезным политическим лидером. Люблю людей, которые совершенствуются ежедневно., поэтому с огромным удовольствием общался с Владимиром Путиным», — рассказал Мирошниченко.

Российский режиссер также выразил уверенность в том, что Путин может привести Россию к новым успехам и вывести ее на новый уровень.

Он подчеркнул, что политический курс Путина сейчас — правильный на данном историческом этапе.

Ранее стало известно, что формирование всех региональных штабов кандидата в президенты РФ Владимира Путина окончено.

Действующий глава РФ идет на выборы-2018 как самовыдвиженец.

Владимир Путин. Биография