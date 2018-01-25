Прошло время разговоров: Турция требует от США прекратить вооружать курдов в Сирии

Анкара, 25 января. Турция призывает США способствовать отводу курдских вооруженных формирований в Сирии к востоку от реки Ефрат, заявил турецкий вице-премьер Бекир Боздаг.

«Прошло время разговоров, пришло время действий. Если США хотят выступить с нами солидарно, то путь прост: пусть они прекратят поставлять террористам оружие, соберут поставленное ранее, призовут их перестать бороться против Турции и отойти на восток от Евфрата», — цитирует его слова газета Yeni Safak.

Инициативу США о создании 30-километровой зоны нужно отдельно обдумать, однако сейчас все внимание сконцентрировано на операции «Оливковая ветвь», добавил премьер.

По словам турецкого политика, между Анкарой и Вашингтона существует недоверие. США говорят одно, а делают совсем другое, заявил Боздаг, отметив, что их заявления никак не влияют на реальность.

Напомним, что на прошлой неделе Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне. Соответствующее решение было принято на фоне заявлений США о создании так называемых «Сил обороны границы», состоящих преимущественно из курдов, что неприемлемо для Турции.