Германия приостановила экспорт оружия в Турцию на фоне операции в Сирии

Берлин, 25 января. Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом, как сообщает немецкое издание Der Spiegel, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять вооружения в регион, где есть напряженность, и мы этого делать не будем», — подчеркнул он.

Напомним, накануне группа немецких политиков призвала власти ФРГ прекратить поставку вооружения Турции после сообщений об использовании танков «Леопард» производства Германии против курдов в сирийском Африне.

Поводом к началу боевых действий стала провокация со стороны США, планировавших создать из курдских вооруженных группировок «пограничные силы безопасности» на севере Сирии.

В ответ Анкара заявила, что не намерена терпеть «новую террористическую армию» у границ Турции и начала военную операцию «Оливковая ветвь».

Напомним, 23 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в том числе в районе Африна, где турецкие военные проводят операцию.

Главы государств сошлись во мнении, что совместная работа по разрешению кризиса «должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии».