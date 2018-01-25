18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
ПАСЕ потребовала от Киева пересмотреть закон о «деоккупации Донбасса»
Украина
Раньше жили лучше: депутат Рады рассказал, почему на Украине нужно менять власть
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Раньше жили лучше: депутат Рады рассказал, почему на Украине нужно менять власть

    15:07  25 Января 2018
    1109

    Раньше жили лучше: депутат Рады рассказал, почему на Украине нужно менять власть

    Киев, 25 января. На Украине нужно срочно менять власть, поскольку действующие политики уже проели все ресурсы и израсходовали запас прочности страны, заявил в четверг депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    По его словам, Порошенко, Тимошенко, Ляшко — все эти люди уже давно находятся у власти, при этом жизнь на Украине с каждым годом становится все сложнее. Раньше ситуация была проще, поскольку украинская экономика некоторое время держалась на наследии Советского Союза, однако запасы эти небезграничны, особенно когда их активно приватизируют.

    «Жили раньше при них лучше, чем при этих, потому что тогда еще был тот задел, который достался нам от так ненавистных им коммунистов. Сейчас власть пытается продать остатки того запаса, включая землю. После этого можно выключать свет и уезжать из этой страны, — отметил Мураев.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #рада #мураев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов

      15:50 25 Января 2018 102
      Читать
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку
      9:51
      Сегодня

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6988

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5331

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21132

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39899

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5003
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      628
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      574
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2170
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      467