Раньше жили лучше: депутат Рады рассказал, почему на Украине нужно менять власть
Киев, 25 января. На Украине нужно срочно менять власть, поскольку действующие политики уже проели все ресурсы и израсходовали запас прочности страны, заявил в четверг депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его словам, Порошенко, Тимошенко, Ляшко — все эти люди уже давно находятся у власти, при этом жизнь на Украине с каждым годом становится все сложнее. Раньше ситуация была проще, поскольку украинская экономика некоторое время держалась на наследии Советского Союза, однако запасы эти небезграничны, особенно когда их активно приватизируют.
«Жили раньше при них лучше, чем при этих, потому что тогда еще был тот задел, который достался нам от так ненавистных им коммунистов. Сейчас власть пытается продать остатки того запаса, включая землю. После этого можно выключать свет и уезжать из этой страны, — отметил Мураев.