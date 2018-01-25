Раньше жили лучше: депутат Рады рассказал, почему на Украине нужно менять власть

Киев, 25 января. На Украине нужно срочно менять власть, поскольку действующие политики уже проели все ресурсы и израсходовали запас прочности страны, заявил в четверг депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Порошенко, Тимошенко, Ляшко — все эти люди уже давно находятся у власти, при этом жизнь на Украине с каждым годом становится все сложнее. Раньше ситуация была проще, поскольку украинская экономика некоторое время держалась на наследии Советского Союза, однако запасы эти небезграничны, особенно когда их активно приватизируют.