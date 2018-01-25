Прочнее и быстрее: Путин рассказал о новых технологиях производства Ту-160М

Казань, 25 января. Президент РФ Владимир Путин во время визита на авиазавод имени С. П. Горбунова рассказал о новых технологиях сбора стратегических ракетоносцев Ту-160М для Минобороны РФ.

По словам главы государства, благодаря современным технологиям детали для Ту-160М стали прочнее, а их производство – быстрее.

«У нас применяются новейшие технологии, сейчас детали показали, которые делают современным способом, они прочнее, надежнее, и в 10 раз быстрее производство», — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства добавил, что российская экономика значительно изменится в лучшую сторону, если такая же производительность будет достигнута во всех сферах промышленности.

Напомним, в настоящее время Минобороны РФ и ПАО «Туполев» собираются заключить контракт о поставках ведомству модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Эффективность обновленных Ту-160М увеличится на 60%.

Ту-160М является одной из самых мощных боевых машин в мире. Решение о возобновлении производства самолета было принято в 2015 году. В ноябре прошлого года новый Ту-160М был передан на летно-испытательную станцию.

В рамках модернизации машины получают современную информационную систему управления и пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическую бортовую систему управления, а также усовершенствованный комплекс, позволяющий следить за уровнем топлива и центровой.

Отметим, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что новая Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы принята, отметив, что в ходе ее реализации все предприятия ОПК продолжат стабильно и ритмично работать.