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Общество
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Россия
Прочнее и быстрее: Путин рассказал о новых технологиях производства Ту-160М
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    Прочнее и быстрее: Путин рассказал о новых технологиях производства Ту-160М

    15:19  25 Января 2018
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    Прочнее и быстрее: Путин рассказал о новых технологиях производства Ту-160М

    Казань, 25 января. Президент РФ Владимир Путин во время визита на авиазавод имени С. П. Горбунова рассказал о новых технологиях сбора стратегических ракетоносцев Ту-160М для Минобороны РФ.

    По словам главы государства, благодаря современным технологиям детали для Ту-160М стали прочнее, а их производство – быстрее.

    «У нас применяются новейшие технологии, сейчас детали показали, которые делают современным способом, они прочнее, надежнее, и в 10 раз быстрее производство», — приводит слова Путина РИА Новости.

    Глава государства добавил, что российская экономика значительно изменится в лучшую сторону, если такая же производительность будет достигнута во всех сферах промышленности.

    Прочнее и быстрее: Путин рассказал о новых технологиях производства Ту-160М

    Напомним, в настоящее время Минобороны РФ и ПАО «Туполев» собираются заключить контракт о поставках ведомству модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Эффективность обновленных Ту-160М увеличится на 60%.

    Ту-160М является одной из самых мощных боевых машин в мире. Решение о возобновлении производства самолета было принято в 2015 году. В ноябре прошлого года новый Ту-160М был передан на летно-испытательную станцию.

    В рамках модернизации машины получают современную информационную систему управления и пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическую бортовую систему управления, а также усовершенствованный комплекс, позволяющий следить за уровнем топлива и центровой.

    Отметим, накануне президент России Владимир Путин сообщил, что новая Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы принята, отметив, что в ходе ее реализации все предприятия ОПК продолжат стабильно и ритмично работать.

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    Автор: Алексей Громов
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