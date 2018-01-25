МОК назвал критерии приглашения спортсменов из РФ на Олимпиаду-2018

Москва, 25 января. В четверг Международный олимпийский комитет опубликовал список критериев, на основе которых было определено, какие российские спортсмены смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, а какие нет.

Перечень содержит 17 пунктов. Согласно списку, в соревнованиях не могут принимать участие атлеты, к которым были применены санкции со стороны комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, замеченные в нарушении антидопинговых правил.

Кроме того, российские спортсмены могут лишиться возможности участия в Олимпиаде, если на банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины, а также на основании некоторых дополнительных данных, которые вправе предоставить международные спортивные федерации.

Напомним, во вторник стало известно, что, по решению МОК, ряд ведущих российских спортсменов не смогут приехать в Пхенчхан. Среди них - олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан.

Ранее, 5 декабря, МОК принял решение не допустить российскую сборную до зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане, отметив при этом, что ряд спортсменов из РФ смогут принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сообщил, что, несмотря на решение МОК, Россия не станет игнорировать Олимпийские игры и поддержит атлетов, которые будут состязаться на них.