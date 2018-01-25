Путин пообещал подумать о возможности приравнять работу в ОПК к службе в армии

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин пообещал подумать о возможности приравнять работу в сфере ОПК к службе по призыву в армии. Об этом глава государства заявил во время встречи с рабочими Казанского авиастроительного завода имени И.П. Горбунова.

«Надо подумать... У нас существует множество вариантов прохождения воинской службы по призыву», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу только что доложил о создании особых технопарков, куда будут призываться молодые ученые, которые смогут эффективно работать в своей сфере. Президент выразил уверенность, что инициативу по приравниванию работы в сфере ОПК к службе в армии можно будет реализовать постепенно, по мере увеличения количества военнослужащих по контракту.