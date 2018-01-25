Еврокомиссия не видит угроз для транзита российского газа через Украину в ЕС

Давос, 25 января. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Брюссель не видит рисков для транзита российского газа в ЕС через территорию Украины.

«На данный момент — нет… Несмотря на неожиданные изменения погоды, нам по-прежнему удается покрывать потребности Европы в газе», — сказал Шефчович в комментарии РИА Новости.

Накануне Марош Шефчович провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком на полях Всемирного экономического форума. Новак и Шефчович обсудили реализацию проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также ситуацию на мировом энергетическом рынке. Кроме того, обсуждался транзит российского газа через территорию Украины.

Позднее Шефчович провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которой обсуждался транзит российского газа через территорию Украины в 2019 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины в Европу после 2019 года может сохраниться в определенном объеме, если это будет экономически целесообразно и надежно.