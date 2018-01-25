В Дамаске пройдет конференция с участниками сирийско-российского фильма «Пальмира»

Дамаск, 25 января. Совместная российско-сирийская кинематографическая группа проведет специальную пресс-конференцию по фильму «Тадмор» (Пальмира) в столице Сирии.

Проведение пресс-конференции запланировано в зале «Арт-Хаус» в воскресенье 28 января. Среди участников мероприятия — российские артисты и героиня фильма Суляф Фавахерджи.

Отмечается, что фильм «Пальмира» будет сниматься в нескольких сирийских локациях, а также в Санкт-Петербурге. Съемки будут происходить и в древнем городе Пальмира. Картина расскажет об истории дагестанского врача, жена которого сбежала в Сирию вместе с детьми, мужчина пытается спасти своих родных, не думая о последствиях.

Сирийский город Тадмор (Пальмира) был освобожден правительственными войсками от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) при поддержке российских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о возросшей боеспособности ВКС РФ, армии и флота после проведения военной операции в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.