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Общество
Большинство россиян назвало шуткой скандальный ролик ульяновских курсантов
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    Большинство россиян назвало шуткой скандальный ролик ульяновских курсантов

    14:54  25 Января 2018
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    Большинство россиян назвало шуткой скандальный ролик ульяновских курсантов

    Москва, 25 января. Каждый второй россиянин смотрел видеоролик с участием ульяновских курсантов, вызвавший широкий резонанс в обществе, следует из опроса ВЦИОМ. Еще 23% граждан нашей страны слышали об этом ролике.

    Из тех, кто посмотрел запись, 43% назвали его безобидной шуткой, 35% — свидетельством падения нравов и только 7% опрошенных заявили, что это намеренная дискредитация российской гражданской авиации.

    Более 35% россиян считают, что ульяновских курсантов следует наказать путем привлечения к общественным работам, еще 11% советуют назначить им административный штраф. И только 10% поддержали предложение исключить их из учебного заведения.

    На прошлой неделе в Сети появилось видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии под трек Satisfaction Бенни Бенасси, передает «ФедералПресс».

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    Автор: Дима Оленин
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    #скандал #видео #курсанты
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