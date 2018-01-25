Большинство россиян назвало шуткой скандальный ролик ульяновских курсантов

Москва, 25 января. Каждый второй россиянин смотрел видеоролик с участием ульяновских курсантов, вызвавший широкий резонанс в обществе, следует из опроса ВЦИОМ. Еще 23% граждан нашей страны слышали об этом ролике.

Из тех, кто посмотрел запись, 43% назвали его безобидной шуткой, 35% — свидетельством падения нравов и только 7% опрошенных заявили, что это намеренная дискредитация российской гражданской авиации.

Более 35% россиян считают, что ульяновских курсантов следует наказать путем привлечения к общественным работам, еще 11% советуют назначить им административный штраф. И только 10% поддержали предложение исключить их из учебного заведения.

На прошлой неделе в Сети появилось видео с участием курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые в нижнем белье и форменных фуражках танцуют в общежитии под трек Satisfaction Бенни Бенасси, передает «ФедералПресс».