Путин: Новый Ту-160 «Петр Дейнекин» укрепит ядерную триаду России

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин заявил, что модернизированный сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 укрепит ядерную триаду РФ. Об этом глава государства заявил в ходе визита на Казанский авиастроительный завод имени И.П. Горбунова.

«Я вас всех поздравляю. Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны. Потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе. Это очень знаковая вещь. Это вообще другая машина. Внешне выглядит все так же, но двигатель и дальность полета, мощность - все другое», — сказал Путин во время встречи с рабочими Казанского авиастроительного завода.