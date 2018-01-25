Волкер донес до депутатов Рады итоги переговоров с Сурковым о Донбассе

Киев, 25 января. Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер обсудил с группой депутатов Верховной рады роль парламента в имплементации соглашений по Донбассу.

Так, в своем микроблоге в Twitter Волкер написал, что проинформировал украинских депутатов о переговорах с Россией (с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — ред.), а также обсудил с ними важную роль парламента по имплементации любого мирного соглашения.

Как стало известно, спецпредстваитель США встретился с украинским президентом Петром Порошенко, секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем и начальником Генштаба Виктором Муженко.

По словам депутата пропрезидентской партии «Блок Петра Порошенко» Дмитрия Лубинца, также присутствовавшего на встрече, обсуждались возможные варианты решения конфликта в Донбассе. Как отметил Лубинец, Соединенные Штаты «поддерживают идею введения миротворческой миссии, которая обеспечит безопасность для людей, которые живут в зоне конфликта».

Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону планируемую встречу Волкера с Сурковым



Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что поддержит отправку миротворцев ООН в зону конфликта, но в том случае, если они будут находиться только на линии разграничения в Донбассе и будут выполнять исключительно функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.