Путин: Госконтракт обеспечит полную загрузку казанского авиазавода

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин заявил, что госконтракт на поставку ракетоносцев Ту-160М предусматривает создание десяти самолетов по 15 млрд рублей. Это полная загрузка завода до 2027 года, добавил он.

«Сейчас предстоит подписание контракта на 10 самолетов, каждый из них — больше чем по 15 млрд [рублей]. [Общий объем контракта составит] 160 млрд, это до 2027 года полная загрузка завода, есть чем заниматься», — заявил глава государства на встрече с рабочими Казанского авиационного завода имени Горбунова.

Один из рабочих выразил надежду, что смежные предприятия тоже не подведут в ходе выполнения данной работы. На что Путин ответил, что до сих пор они не подводили.

Президент напомнил, что накануне в Ульяновске свой первый полет совершил самолет-топливозаправщик Ил-78.