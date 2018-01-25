Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин предложил сделать гражданский самолет на основе сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. С такой инициативой глава государства выступил после того, как ему продемонстрировали полет Ту-160 «Петр Дейнекин».

«Надо сделать гражданскую версию. Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — отметил он.

По словам Путина, спрос на сверхзвуковые самолеты у россиян будет большим в виду огромных расстояний страны. На сегодняшний день, к примеру, долететь в Нью-Йорк из России быстрее, чем из Калининграда во Владивосток. В ответ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что компания уже работает над подобным проектом.

Владимир Путин. Биография