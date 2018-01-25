Сирия на пике эскалации: курды отвергли план России, способный унять Турцию и спасти Африн — эксперт

Вооруженный конфликт между турецкими войсками и курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) на юго-западе САР в районе Африна разгорается все сильнее. Под контроль Анкары уже перешли ряд пограничных районов. В чем причина эскалации и что может стабилизировать ситуацию регионе и остановить кровопролитие? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Недавно курдские лидеры сообщили, что представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР предложили администрации кантона Африн остановить войну, передав район под контроль законного правительства арабской республики. Как отметил один из членов местного курдского совета Олдар Кселил, данная инициатива была отклонена. Лидеры Рожавы опасаются, что передача этого кантона правительству Сирии приведет к тому, что Дамаск в дальнейшем усилит давление на курдов и заставит их отказаться от других территорий, что в конечном счете может привести к полному распаду так называемого Сирийского Курдистана.

Однако стоит отметить, что кантон Африн, как и многие другие обширные районы республики — в том числе крупнейшие нефтяные поля на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, были незаконно оккупированы курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в период сирийского кризиса. Анклав на северо-западе Алеппо был отбит ими у Сирийской арабской армии (САА) в июле 2012-го года. С тех пор в регионе фактически нелегально действуют курдские власти.

Предложение российских дипломатов о передаче кантона в ведение официального Дамаска — едва ли не единственная возможность остановить кровопролитие, уверен публицист и востоковед Андрей Онтиков. В комментарии для ФАН он также напомнил, что однажды аналогичный шаг уже спас курдов от неравного боя с турецкой армией.

«Я слышал информацию о том, что наши специалисты пытались убедить курдов передать кантон Африн под контроль правительства САР. Если бы это действительно было сделано, то турецкая операция не началась бы в принципе. Несмотря на то, что отношения между Дамаском и Анкарой довольно натянутые, все-таки одно дело идти против группировок, которые турки считают террористическими, и совсем другое — идти на вооруженную конфронтацию с другим государством. Масштабы того и другого совершенно разные», — заметил собеседник ФАН.

Он добавил, что ранее «Демократические силы» уже принимали похожее предложение, и это оградило их от очередных столкновений с Анкарой. В феврале прошлого года, когда армия Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) штурмовали Аль-Баб в рамках кампании «Щит Евфрата», Эрдоган лично объявил, что следующей целью операции станет взятие города Манбидж. Но уже 2-го марта бойцы YPG в соответствии с соглашением с РФ уступили фронт к западу от Манбиджа правительственным силам САР, блокировав тем самым начавшееся наступление турков и боевиков ССА. Между Москвой и Анкарой действуют договоренности о недопущении столкновений сил турецкой армии с сирийскими войсками.

«Сейчас, видимо, к такой эскалации курдов подстегнули американцы. Известно то, что за ними стоят США, которые вооружают и поддерживают их. Однако в руках Вашингтона курды фактически становятся разменной пешкой. Соединенные Штаты бросают их на турецкие амбразуры, тем самым решая сугубо свои задачи по недопущению продвижения мирного процесса и перехода конфликта в мирное русло. Когда же курды перестанут быть нужны, американцы, безусловно, бросят их», — убежден эксперт.

Тогда-то они останутся одни перед лицом того, против кого они все эти годы выступали, — в частности, перед легитимным правительством САР. Андрей Онтиков считает, что курдам стоит мыслить стратегически и ни в коем случае не усугублять взаимоотношения с официальным Дамаском еще больше: