В Ливии публично казнили подозреваемых в организации теракта в Бенгази

Бенгази, 25 января. Подозреваемых в организации террористического акта, унесшего жизни более чем 40 человек, публично казнили в Бенгази.

Накануне стало известно, что группа боевиков организовала теракт во втором по величине городе Ливии. Отмечается, что с интервалом в полчаса около мечети Байят-аль-Ридван взорвались два заминированных автомобиля.

Теракт был совершен с момент, когда верующие возвращались с вечерней молитвы. Целью атаки были руководители военных органов Ливии. В результате теракта погиб 41 человек, еще 80 человек получили ранения. Отмечается, что при взрыве погиб руководитель следственного отдела ливийской армии Ахмед аль-Фейтари.

Сегодня стало известно, что силовикам были задержаны девять боевиков, подозреваемых в организации террористического акта. Местные СМИ сообщают, что террористы были публично расстреляны.