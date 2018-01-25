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Украина
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Политика
Польша надеется на помощь США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2»
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    Польша надеется на помощь США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2»

    14:48  25 Января 2018
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    Польша надеется на помощь США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2»

    Москва, 25 января. Польша рассчитывает на помощь США в разрешении спора Варшавы с российской компанией «Газпром» по поводу «Северного потока – 2», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    В эфире радиостанции RMF FM в преддверии визита в Варшаву главы Госдепа США Рекса Тиллерсона Моравецкий рассказал, какие вопросы планирует обсудить с американской стороной.

    «Конечно, я буду говорить о «Северном потоке — 2» — газовом соединении между Россией и Германией», — сообщил польский премьер.

    Моравецкий заявил, что собирается поднять на встрече с Тиллерсоном данный вопрос потому, что строительство газопровода, по его мнению, якобы создает ряд угроз, в частности, приведет к тому, что транзит газа через Украину будет уже не нужен.

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

    «Важно, чтобы госсекретарь Тиллерсон был полностью осведомлен о связанных с этим угрозах, опасностях и рисках», — заявил Моравецкий.

    В эфире радиостанции польский премьер не стал скрывать, что пытается с помощью Вашингтона оказать давление на «Газпром». Он подчеркнул, что Польша и США работают над тем, чтобы уменьшить якобы существующую монополию «Газпрома» в Европе.

    Польша надеется на помощь США в споре с «Газпромом» о «Северном потоке-2»

    Напомним, проект «Северный поток – 2» должен быть проложен через Балтийское море и соединит российское побережье с Германией. В рамках проекта предполагается строительство двух линий газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров.

    При этом Украина и ряд европейских государств заявляют, якобы проект «Газпрома» угрожает безопасности региона, и пытаются всячески препятствовать строительству «Северного потока – 2». Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, подобные заявления — попытка политизировать проект, который носит исключительно коммерческий характер. 

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #польша #северный поток-2 #газпром
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