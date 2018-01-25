NASA против МКС: будущая окололунная станция обречена быть международной

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящий момент рассматривает вопрос о прекращении финансирования Международной космической станции к 2025 году. Об этом сообщил интернет-портал The Verge со ссылкой на свои источники, причастные к разработке проекта американского бюджета.

Ишак или падишах

По информации издания, решение о прекращении работы МКС принимается под давлением финансового лобби в Конгрессе США, которое активно критикует администрацию Трампа за «разбазаривание» американских средств, выделяемых на освоение космического пространства.

Так, недавнее заявление Трампа о возобновлении американской пилотируемой программы на лунном направлении, вкупе с желанием NASA ускорить проект создания сверхтяжелой ракеты для данных целей, ставят МКС в положение «агнца на заклание».

Все дело в том, что без создания американской сверхтяжелой ракеты любые планы полета к Луне будут полной маниловщиной. Ведь после окончания полетов системы Space Shuttle в 2011 году у Соединенных Штатов просто нет тяжелой ракеты для освоения не то что Луны, но и околоземного пространства.

С другой стороны, вот уже десятилетние попытки создания новой сверхтяжелой ракеты SLS пока не привели к значимым конечным результатам. Срок запуска первой испытательной модели ракеты-носителя SLS обозначен в документах NASA как «не ранее 19 декабря 2019 года», что говорит скорее о том, что в следующем году новый «сверхтяж» от NASA точно не полетит.

При этом даже сегодня, несмотря на значительное увеличение бюджета, NASA живет в состоянии секвестра расходов по многим важным направлениям, практически не имея возможности маневра свободными денежными ресурсами между критическими «дырами» в своем главном финансовом документе. Тем более эта ситуация должна осложниться после 2019 года, когда на каждый запуск SLS, причем отнюдь не всегда гарантированно удачный, надо будет тратить не менее (а скорее, более) 500 млн долларов США.

Конечно, в такой ситуации МКС, которая сегодня обходится Вашингтону в сумму от 3 до 4 млрд долларов в год, выглядит достаточно весомым активом, закрытие поддержки которого может обеспечить для NASA возможность столь необходимого ведомству финансового маневра.

Тем не менее, нынешнее предложение администрации Трампа выглядит издевательским паллиативом. Во-первых, планируемое сокращение срока поддержки МКС ни на что не влияет — лунная программа США, в случае успеха с запусками SLS, сможет стартовать лишь в начале 2020-х годов, в то время как МКС в озвученном варианте предлагается поддерживать вплоть до 2025 года.

Во-вторых, предельный срок службы МКС все равно был определен как 2028 год, в силу чего отказ от последних трех лет эксплуатации уже вырабатывающей свои ресурсы станции выглядит не особо умным решением.

Ну и, в-третьих, где будет администрация Трампа в 2025 году? Судя по всему, принятое сегодня решение придется реализовывать или отменять уже преемникам Трампа на президентском посту.

Ракетное лобби и новая лунная гонка

Еще одним фактором, который может повлиять в пользу выбора варианта продолжения эксплуатации МКС, является «ракетное лобби», которое связано с текущими программами работы на станции. В число сторонников продолжения ее работы, безусловно, входят корпорации Boeing и SpaceX, которые зарабатывают неплохие деньги на доставке грузов и, в перспективе, космонавтов на МКС.

Более того, нынешние ракеты Boeing и SpaceX малопригодны для освоения Луны и окололунного пространства, так как для таких нужд как раз нужна сверхтяжелая SLS от NASA, а не легкие и средние ракеты Falcon от SpaceX или Delta IV от Boeing.

Определенные изменения может, конечно, внести ракета-носитель Falcon Heavy, которая в настоящее время готовится к запуску компанией Илона Маска. Эта ракета вплотную приблизится к грузоподъемности сверхтяжелой SLS (80–120 тонн, в зависимости от варианта) и сможет выводить до 60 тонн на низкую околоземную орбиту.

Однако, скорее всего, даже при наличии Falcon Heavy компания Маска сможет получить лишь часть подрядов в будущей американской лунной программе наряду с SLS, в то время как при отказе от МКС ее потери от свертывания запусков более легких Falcon 9 к МКС могут оказаться кратно большими.

Кроме того, пока не ясны до конца и контуры новой лунной гонки, в которую намереваются вступить США. Нынешняя американская лунная программа, в отличие от своей предшественницы, первой лунной эпопеи США 1961–1974 годов, не имеет четкой цели и внятного наполнения.

Вот уже на протяжении 14 лет в Соединенных Штатах идут постоянные споры об уместности новой лунной программы, что сказывается отнюдь не в положительном плане на практических шагах по ее реализации. Так, первый вариант «лунного возвращения», носивший название «Созвездие», существовал с 2004 по 2010 год, после чего был закрыт по решению администрации Барака Обамы.

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Тем не менее, наработки «Созвездия» не были забыты и стали основой для проекта сверхтяжелой ракеты SLS, а многоразовый космический корабль «Орион», разработанный для «Созвездия», перекочевал в нынешнюю программу и вовсе в неизменном виде.

Впрочем, именно «Орион» отчасти и является основной проблемой нынешнего проекта SLS. Сам по себе «Орион» — лишь улучшенная реплика классического «Аполлона». В таком виде корабль приспособлен к работе на околоземной орбите, а также пригоден для облета Луны или орбитальных лунных миссий. Однако в настоящий момент пилотируемый полет к Луне или непродолжительная работа астронавтов на ее орбите не сулит ни престижа, ни каких-то значимых научных результатов — практически все эти задачи можно решать с помощью автоматических станций.

А вот с развитием функционала «Ориона» пока не все так радужно. Понятно, что для технологического и научного прорыва нужна лунная или же хотя бы окололунная база. Однако такого рода проект опять-таки возвращает нас к идее МКС, но уже на другом, качественно более высоком уровне.

Лунная станция

Основным проектом, реализация которого может придать американской лунной программе разумное целеполагание, является проект Международной окололунной космической станции, имеющей рабочее название Deep Space Gateway.

Даже с помощью ракеты SLS строительство такой станции представляет собой непростую задачу. В силу этого Россия предложила Соединенным Штатам использовать для постройки Deep Space Gateway российские ракеты «Протон-М», а также предоставить технологию шлюзового модуля, жилого модуля и модуля энергообеспечения. Еще одним участником проекта может стать японское космическое агентство JAXA, которое в июне 2017 года заявило о своем желании участвовать в проекте окололунной МКС.

Предполагается, что на станции смогут работать четыре человека, а полеты к станции будут проводиться один раз в год. В таком случае длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток, что позволит в полной мере оценить воздействие межпланетного пространства на организм человека. Такого рода медицинские эксперименты жизненно необходимо для планирования любых пилотируемых миссий к другим планетам или астероидам, так как в них люди будут вынуждены находиться не только в уже понятной невесомости, но и за пределами магнитного поля Земли.

До сих пор даже длительные полеты космонавтов на советских орбитальных станциях и на МКС проходили под «зонтиком» земного магнитного поля, что защищало людей от губительной солнечной радиации и солнечного ветра. В случае же полетов на Марс такого рода защиты у космического корабля не будет, как не будет и шанса вернуть космонавтов назад в случае внезапных проблем со здоровьем. В свою очередь, окололунная станция позволяет проводить контролируемый эксперимент и при первых признаках опасности для здоровья космонавтов тут же возвращать их на Землю.

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Еще одним вариантом использования Deep Space Gateway является организация на его основе промежуточной базы для осуществления посадочных миссий на поверхность Луны. Для этих целей орбита «окололунной МКС» может быть сделана высокоэллиптической (вытянутой): станция сможет отдаляться от Луны на 70.000 километров в глубокий космос для проведения различных научных экспериментов, а затем приближаться к нашему спутнику на высоту около 100 километров над его поверхностью. Таким образом Deep Space Gateway позволит обезопасить любую экспедицию на поверхность Луны, например, обеспечив резервный посадочный модуль для спасения космонавтов в случае аварии на основном аппарате.

Пока Deep Space Gateway, или «окололунная МКС», представляется наиболее проработанным проектом освоения Луны и окололунного пространства. Как становится понятно, этот проект тоже нуждается в международной кооперации, так как даже США не способны реализовать масштабную задачу возвращения к Луне в одиночку. И дело тут даже не в том, закончит ли МКС свое существование в 2025 или 2028 году — вопрос в том, смогут ли ведущие космические державы сохранить сотрудничество в мирном освоении космоса на благо всего человечества.