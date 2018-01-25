Володин ожидает изменения регламента ПАСЕ по итогам диалога с Россией

Москва, 25 января. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил надежду, что у России будет все больше единомышленников в вопросе изменения регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом спикер ГД подчеркнул, что проблем в коммуникации российских парламентариев с ПАСЕ нет.

«Главный позитивный момент — что диалог идет, этот диалог позитивен, и мы исходим из того, что итогом этого диалога должно быть изменение регламента, которое защитит права национальных делегаций, — сказал Володин журналистам. — Надеемся, что у нас все больше будет единомышленников в этом вопросе».

Напомним, Россия была фактически лишена своих полномочий в ПАСЕ в 2014 году после присоединения Крыма. 22 января очередная сессия ассамблеи Совета Европы открылась без участия российской делегации. В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что, несмотря на ситуацию с участием России в ПАСЕ, Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами.