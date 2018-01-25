Саакашвили рассказал, зачем он бегал по крыше

Киев, 25 января. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заверяет, что вылез на крышу многоэтажки в столице Украины, когда его пытались задержать в декабре минувшего года, не для того чтобы покончить жизнь самоубийством. Об этом пишет немецкий таблоид Deutche Welle.

Как заявил одиозный грузинский политик, целью вылазки на крышу был звонок, потому что мобильная связь работала плохо.

«Я бы не выбросился. Я говорил им, что если они подойдут и попытаются одеть на меня наручники, мы все упадем. И это действительно была правда», — отметил Саакашвили.

Он объяснил, что забрался на крышу, потому что его мобильный телефон якобы «глушили».

«Я должен был позвонить людям, а сообщение можно было отправить только на краю крыши», — раскрыл истинную причину своего поступка Саакашвили.

Напомним, в ходе традиционной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к Саакашвили.

Российский лидер отметил, что «то, что делает Саакашвили — это плевок в лицо грузинскому народу и плевок в лицо украинскому народу».

«Он носится по площадям и кричит на весь мир: «Я украинец». У вас что, нет на Украине настоящих украинцев? Так жалко на это смотреть. У меня просто сердце кровью обливается», — ответил Путин на заданный вопрос.

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