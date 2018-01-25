Выборы-2018: Агурбаш приостановила сбор подписей в поддержку своей кандидатуры

Москва, 25 января. Претендент на участие в выборах президента России от «Альянса зеленых» Эльвира Агурбаш приостановила сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщил глава ее предвыборного штаба Юрий Урсов.

По его словам, к настоящему моменту удалось собрать порядка 57 тысяч подписей. Урсов также добавил, что решение о приостановке сбора подписей было принято в связи с «давлением на партию и саму Агурбаш». Однако Агурбаш не планирует прекращать участие в предвыборной кампании.

«Сниматься мы не будем. У нас, думаю, хватит подписей, если будет необходимость их сдать. Мы приостановили сбор подписей, но это не значит, что мы не можем восстановить его в любой момент. У нас сегодня 25 число, еще у нас есть почти неделя, то есть за 3-4 дня мы сможем наверстать упущенное», — сказал Урсов в комментарии РИА Новости.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Владимира Путина сообщили о завершении формирования региональных предвыборных штабов. В общей сложности в регионах РФ было открыто 85 штабов.