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Общество
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Технологии
В США признали невозможность победить грозное российское оружие
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    В США признали невозможность победить грозное российское оружие

    14:41  25 Января 2018
    252

    сша

    Вашингтон, 25 января. Плавательный аппарат «Статус-6», создаваемый Россией, победить невозможно, заявил сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

    «Принимая во внимание максимальную скорость более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия», — приводит его слова издание The National Interest.

    В данный момент в распоряжении США имеются торпеды Mark-48, которые не рассчитаны на уничтожение «Статуса-6», заявил офицер. Таким образом, основное оружие ВМФ США не способно ликвидировать российскую торпеду в случае необходимости.

    По словам Каллендера, Пентагон будет финансировать различные проекты для дистойного ответа «Статусу». Наиболее предпочтительным вариантом для этого являются P-8 Poseidon и P-3 Orion.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям Гайдаровского форума заявил о важности освоения современных технологий.

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    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #технологии
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