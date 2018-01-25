В США признали невозможность победить грозное российское оружие

Вашингтон, 25 января. Плавательный аппарат «Статус-6», создаваемый Россией, победить невозможно, заявил сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

«Принимая во внимание максимальную скорость более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия», — приводит его слова издание The National Interest.

В данный момент в распоряжении США имеются торпеды Mark-48, которые не рассчитаны на уничтожение «Статуса-6», заявил офицер. Таким образом, основное оружие ВМФ США не способно ликвидировать российскую торпеду в случае необходимости.

По словам Каллендера, Пентагон будет финансировать различные проекты для дистойного ответа «Статусу». Наиболее предпочтительным вариантом для этого являются P-8 Poseidon и P-3 Orion.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям Гайдаровского форума заявил о важности освоения современных технологий.