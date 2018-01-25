ВВС Турции уничтожили шесть курдских объектов в Африне

Африн, 25 января. Анкара заявила о 303 нейтрализованных курдских ополченцев с начала военной операции в кантоне Африн.

По данным Генштаба Турции 25 января в ходе авианалета ВВС страны на позиции курдского ополчения на севере Сирии уничтожено не менее шести военных объектов альянса «Сирийские демократические силы» (SDF).

«Самолеты благополучно вернулись на базы. С начала операции «Оливковая ветвь» было ликвидировано как минимум 303 террориста. Операция продолжается в плановом режиме», — отмечается в сообщении военного ведомства Турции.

Ранее сообщалось, что Анкара направила войска в курдский район Африн после провокации со стороны Вашингтона. США объявили о планах создания «пограничных сил безопасности» на границе с Турцией. Ядром формирования должны были стать курдские подразделения, которые в Турции расцениваются как террористические. Операция «Оливковая ветвь» продолжается с 20 января.