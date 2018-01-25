Путин и Минниханов навестили в больнице Шаймиева

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов навестили в больнице экс-главу республики Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Как известно, вчера во время встречи с духовенством в Казани должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Но Путин и глава Татарстана Минниханов приняли решение до посещения этого предприятия (Казанского авиастроительного завода имени И.П. Горбунова – прим. ФАН) заехать в больницу к Шаймиеву», — пояснил Песков.

Он также добавил, что Путин и Минниханов пожелали скорейшего выздоровления Шаймиеву, а также поблагодарили его за работу в сфере благотворительности, которой он активно занимается.

Накануне президент России Владимир Путин посетил столицу Башкирии, где провел совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, глава государства провел рабочую встречу с руководителем Башкирии Рустэмом Хамитовым.