Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку

Давос, 25 января. Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе отказался отвечать на вопрос журналистки, спросившей, зачем в Киеве приняли «закон о войне», а также потребовал от женщины снять вышиванку.

С вопросом «Зачем вы приняли закон о войне?» к Порошенко обратилась журналистка с микрофоном без опознавательных знаков. Сама она была одета в вышитую блузку.

Тогда Порошенко посоветовал ей «снять вышиванку», а также заявил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском.Такое требование женщина парировала, напомнив, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык».

«Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — указал ей глава государства.

После этого, как сообщает украинское издание ТСН, «разговор прекратился силами охраны».

Этот инцидент украинские СМИ поспешили назвать «традиционной провокацией российских СМИ, которые всегда проинформированы о том, где можно встретить украинскую делегацию».

Напомним, закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» Рада приняла 18 января.

Документ официально признает эти территории «оккупированными», а Россию — «государством-агрессором».

Отметим, что Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к военному конфликту на юго-востоке Украины. А осенью минувшего года президент РФ Владимир Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе