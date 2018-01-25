ДНР и ООН рассекретили тайную тюрьму на территории Украины

Донецк, 25 января. Сотрудничество ДНР и ООН помогло освободить из тайной украинской тюрьмы более десятка пленных военных, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова во время телемоста Москва – Донецк – Луганск.

«Благодаря сотрудничеству с ООН по правам человека полтора года назад мы смогли рассекретить тайную тюрьму (на Украине – прим. ред. ФАН). Оттуда было отпущено 12 человек», — цитирует ее слова ДАН.

Морозова рассказала, что на Украине до сих пор продолжают функционировать места заключения. Об этом свидетельствуют показания лиц, освобожденных в рамках крупнейшего обмена военнопленными в Донбассе.

«Из бесед с нашими освобожденными пленными отмечается, что на Украине присутствует практика применения тайных тюрем», — пояснила Морозова.

Обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками состоялся благодаря участию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.