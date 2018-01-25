Озлобленные одиночки и молодые старики: Чаплин рассказал, чем опасны тесты на совместимость

Москва, 25 января. Протоиерей Всеволод Чаплин заявил об опасностях практики обязательного теста на психологическую совместимость для людей перед вступлением в брак. В итоге это может обернуться только ростом «озлобленных одиночек, молодых стариков», считает он.

По его мнению, вместо тестирования, нужно слушать свое сердце.

«Любовь и помощь Божия творят чудеса вопреки всем мнениям психологов и депутатов», – подчеркнул священнослужитель в комментарии «Инфокс».

При этом он отметил, что порой человек может очень сильно измениться после свадьбы.

«Иногда видишь людей вроде бы совершенно не приспособленных к браку, мало похожих друг на друга, подчас готовых долго спорить, а потом через короткое время, особенно после рождения ребенка, первых жизненных испытаний, все у них прекрасно налаживается», — пояснил Чаплин.

Ранее стало известно, что инициатива о введении обязательного теста на психологическую совместимость будущих супругов должна поступит в Минздрав в ближайшее время. Автором нововведения является депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Таким образом, по его мнению, можно предотвратить разводы.