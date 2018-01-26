Сирия: Патриарх Антиохийский и всего Востока принял в своей резиденции глав дипмиссий в Дамаске

Дамаск, 25 января. Патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Сиро-яковитской православной церкви Игнатий Ефрем II Керим провел прием для глав дипломатических миссий в своей резиденции в Дамаске, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Собравшиеся в резиденции Патриарха Антиохийского и всего Востока в Дамаске обсуди ситуацию в стране и выразили надежду на то, что новый год станет свидетельством возвращения безопасности и стабильности в Сирию. На мероприятии присутствовал посол Ватикана в Сирии Марио Дзенари, замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад и многие другие. Собравшиеся осудили продолжающиеся атаки мирного населения террористическими группировками, поддерживаемыми Западом.

Патриарх Игнатий Ефрем II высоко оценил достижения и победы Сирийской арабской армии (САА) в стране в сотрудничестве с союзными силами и союзными правительствами. Он также указал, что, несмотря на военное время, люди сохраняют единство.

6 Фото. 6 Фотографий

Со своей стороны замлавы МИД Сирии Фейсал Микдад подчеркнул, что «страна начала восстанавливаться, и постепенно возвращается к нормальной жизни». Он также указал на сильную веру в будущее, объединившую людей со всех уголков Сирии. Микдад подчеркнул важность побед, достигнутых военнослужащими, и их стойкость, добавив, что войны бы не было, если бы террористические группы не поддерживались извне, в том числе соседними арабскими региональными державами и странами Запада. В качестве примера замминистра сослался на признания шейхов Катара о 137 млрд. долларов США, переданные в поддержку террористов.

Говоря о Турции, Микдад подчеркнул, что соседнее государство превратилось в штаб-квартиру и коридор, через который в Сирию попали десятки тысяч боевиков.

«Соединенные Штаты посчитали, что они могут изменить роль Сирии в регионе и сердцах людей. История пропорциональна их целям, но их планы потерпели неудачу благодаря стойкости Сирии, ее народу и единству», — завершил он.

Посол Ватикана кардинал Марио Дзенари выразил надежду на то, что сирийский народ сможет добиться победы над терроризмом, и что безопасность и стабильность вернутся в Сирию как можно скорее.