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Война, в которой не будет компромиссов: эксперт рассказал, как Трамп уничтожит Клинтон
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    Война, в которой не будет компромиссов: эксперт рассказал, как Трамп уничтожит Клинтон

    14:25  25 Января 2018  /обновлено: 15:58  25 Января 2018
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    Война, в которой не будет компромиссов: эксперт рассказал, как Трамп уничтожит Клинтон

    Количество американцев, подписавшихся на хэштег «release the memo» (опубликуйте меморандум Дэвина Нуньеса о заговоре Хилари Клинтон с целью свержения Дональда Трампа — прим. ред.) перевалило за десяток миллионов. На это обратил внимание пользователь «Живого журнала» Abrod.

    Того компромата, который помощники Трампа собрали на Хиллари, достаточно для того, чтобы разразился настоящий «Хилларигейт» (скандал по аналогии с «Уотергейт», который привел к отставке президента Ричарда Никсона — прим. ред.), заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор академии военных наук Сергей Судаков.

    Напомним, накануне первой годовщины инаугурации Дональда Трампа стало известно, что министерство юстиции и ФБР вели слежку за избирательной кампанией теперь уже действующего президента. Доказательства содержатся в докладе Комитета Палаты представителей США по разведке, и республиканцы потребовали открыть доступ к этому четырехстраничному документу для всех, назвав опубликование доклада «высшим приоритетом для сохранения демократии». 

    «Количество подписантов на хэштег «release the memo» перевалило за десяток миллионов, и видные демократы не нашли ничего лучшего, чем увидеть в этом руку Москвы. А ФБР уже внаглую саботирует правительство США, отказываясь расследовать госпереворот имени Хиллари Клинтон, несмотря на то, что количество и качество доказательств этого госпереворота уже на порядки превосходит количество и качество доказательств вины президента Никсона в установке подслушивающей аппаратуры в штабе демократической партии в комплексе «Уотергейт». Между тем это важно, так как показывает, что «глубинное государство» было создано не для свержения президента Трампа, которое пока не состоялось, а для свержения президента Обамы и подделки результатов выборов, которые таки имели место быть», — пишет на своей странице Abrod.

    Сенат США

    Политолог Сергей Судаков поясняет: в США назревает скандал, который полностью «встряхнет» политическую систему Соединенных Штатов, так как у Демократической партии наблюдаются огромные проблемы из-за противозаконных действий Хиллари Клинтон.

    «Она слишком много сделала того, что является противозаконным: начиная с десятка тысяч писем, которые были отправлены с ее сервера, заканчивая публикацией материалов, в результате которых обходивший ее по количеству голосов Берни Сандерс проиграл. Это была чистой воды фальсификация. Кроме того имеется цикл обвинений демократов в том, что Клинтон начала формировать целый пул политиков, которые действовали против Дональда Трампа для того, чтобы нанести ему сокрушающий удар. Но проблема в том, что этот удар она пыталась нанести не законными методами, а методами классической подковерной борьбы, используя своих ставленников в спецслужбах, прокуратуре, во всех органах государственной власти», — поясняет Судаков.

    Однако, как сообщает собеседник ФАН, Клинтон не ожидала, что ряд ее сторонников развернется в сторону кандидата Трампа. Дело в том, что последний сумел продавить временную отсрочку по принятию бюджета, провел налоговую реформу и показал очень низкий уровень безработицы в стране. Кроме того, Трамп нашел форму компромисса с Северной Кореей и Россией, что позволило чиновникам и рядовым американцам поверить в него как в серьезного и дальновидного политика.

    Хилари Клинтон

    «Трамп умеет отвечать ударом на удар, и его удар будет нанесен по логову демократов, причем в ближайшие три-четыре месяца. Кроме того, президент США готов дать показания Миллеру по связям с Россией, так как там на него ничего нет, ему нечего бояться. А того компромата, который помощники и сотрудники спецслужб Трампа собрали на Хиллари, достаточно для того, чтобы разразился настоящий «Хилларигейт». И я полагаю, что «Хилларигейт» — это будет скандал, в котором будут вытягиваться не только все тайные скелеты Клинтон, ее мужа и ее дочки, но и скелеты демократов. Это будет полномасштабная война, в которой не будет компромиссов», — продолжает Судаков.

    И при таком раскладе Клинтон не сможет пойти на попятную и заявить «Дональд, я пошутила. Давай зароем топор войны». Игры закончились, остается полномасштабная война, в которой Трамп, скорее всего, уничтожит Клинтон.

    «И в этой войне огромная часть общества, которая устала от политических распрей, постоянного перекидывания мяча, займет скорее сторону Трампа, нежели Клинтон. Причина одна — они полагают, что у Трампа есть реальная власть, реальные возможности и реальные чиновники, которые способны будут победить пенсионерку Клинтон. Именно по этой причине такое большое количество американцев подписывается под хэштегом «release the memo», — заключил Судаков.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #дональд трамп #россия #сша #хилари клинтон #трамп #фбр #скандал #хиларигейт
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